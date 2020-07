Ricettazione di auto rubate, uomo finisce ai domiciliari

PEZZE DI GRECO (FASANO) - E' ritenuto responsabile di aver ricettato due automobili rubate nel 2019, per questo i carabineiri della stazione di Pezze di Greco, frazione di Fasano e quelli della sezione operativa della compagnia di Fasano hanno tratto in arresto un 36enne del luogo, raggiunto da un’ordinanza di custodia in regime di arresti domiciliari emessa dal gip del tribunale di Brindisi.

In particolare, l’uomo, a seguito di attività d’indagine, è ritenuto responsabile di aver ricettato un’autovettura Fiat Panda, rubata il 6 ottobre 2019, da un 72enne del luogo, ritrovata parcheggiata in una via del centro abitato e restituita al proprietario e un'altra Fiat Panda rubata, invece, il 16 novembre 2019 ad un 61enne di Martina Franca in provincia di Taranto e rinvenuta in una via del centro abitato e restituita al proprietario. All'interno dell'autovettura furono estrapolate alcune impronte digitali dell’indagato all’interno.