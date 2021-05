Sotto il sedile dell'auto aveva 20 cartucce calibro 7.65 detenute illegalmente, denunciato

FASANO - I carabinieri della stazione di Pezze di Greco unitamente a quelli della stazione di Putignano (Bari) e della squadra di intervento operativo (Sio) dell’11° Reggimento carabinieri Puglia, hanno denunciato in stato di libertà un 52enne di Putignano per detenzione abusiva di armi. In particolare, l’uomo, a seguito di perquisizione personale e veicolare, è stato trovato in possesso di 20 cartucce calibro 7,65 illecitamente detenute, nascoste sotto il sedile dell’autovettura, sottoposte a sequestro. E' stata disposta la misura del foglio di via obbligatorio dal comune di Fasano.