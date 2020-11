Piantina e semi di canapa in casa: una coppia nei guai

MESAGNE – Coltivavano in casa una pianta di canapa indiana, ma nella giornata di ieri i carabinieri hanno bussato alla loro porta. Un uomo di 42 anni e la sua compagna di 36 anni, conviventi, sono stati arrestati e subito rilasciati. I due hanno ricevuto una visita da parte dei carabinieri della stazione di Mesagne. I militari, nel corso di una perquisizione domiciliare, hanno rinvenuto e posto sotto sequestro una pianta di canapa indiana di 52 grammi, 4 semi di canapa indiana, 1,9 grammi di hashish e 75,41 grammi di marijuana, oltre a vario materiale utile per il confezionamento e un bilancino di precisione. Lo stupefacente era occultato in un contenitore per dolci posto in cucina. I due sono accusati di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.