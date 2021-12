Picchiato e accoltellato di notte in centro: grave un giovane

BRINDISI - Un 30enne di Brindisi è ricoverato in gravi condizioni presso l'ospedale Perrino di Brindisi per le ferite riportate in seguito a un accoltellamento di cui è rimasto vittima nella notte. Il giovane è giunto al Pronto soccorso alle 3.30, i fatti si sarebbero verificati in centro. Da quanto si apprende presentava ferite da arma da taglio in diverse parti del corpo e contusioni riconducibili a qualche pestaggio, è giunto in codice rosso. Sul caso indaga la polizia.

Seguono aggiornamenti