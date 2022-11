Con una pietra tentano di rompere vetrata Eurospin, ma scatta l'allarme

BRINDISI - Furto fallito nella notte tra ieri e oggi, martedì 22 novembre, presso il discount Eurospin sito in via Enrico Fermi, nella zona industriale di Brindisi. Alle 00.50 è scattato l'allarme collegato con la sala operativa dell'istituto di vigilanza Sicuritalia Ivri, sul posto si sono immediatamente recate due pattuglie che hanno il vetro di una porta in frantumi.

Sulla soglia c'era una pietra. Con ogni probabilità qualcuno ha tentato di spaccare la vetrata nel tentativo di introdursi ma l'entrata in funzione del sistema di allarme ha fatto saltare i piani.

Sul posto anche una pattuglia della Sezione volanti della questura di Brindisi. Al vaglio i fotogrammi di alcune telecamere installate nella zona.