Pino marittimo cade su auto in transito: paura per una donna

BRINDISI - Tragedia sfiorata nella mattinata di oggi, mercoledì 3 maggio a Brindisi: un'auto condotta da una donna è stata travolta da in grosso pino marittimo, caduto improvvisamente al suolo. Per fortuna attorno c'era un muretto che ha bloccato il tronco attutendo il colpo. L'auto è stata colpita in pieno dall'imponente fronda. La donna è rimasta miracolosamente illesa. E' riuscita a uscire dall'abitacolo passando dal cofano posteriore. Per lei tanta paura. Sul posto si è recata una squadra dei vigili del fuoco e l'autogru per la messa in sicurezza del veicolo.