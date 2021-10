Incendi appiccati in pieno giorno: piromane in azione a Brindisi

BRINDISI – Due incendi nel giro di pochi minuti l’uno dall’altro, probabilmente appiccati dalla stessa mano. Un piromane è entrato in azione intorno alle ore 10 di oggi (lunedì 18 ottobre) al rione Sant’Angelo, costringendo i vigili del fuoco a un doppio intervento. Il primo rogo ha interessato dei rifiuti sparsi all’interno di un’aiuola fra via Sant’Angelo e via Oberdan. Il secondo si è verificato a poche decine di metri di distanza in via Pasquale Romano, stradina parallela a via Sant'Anhelo, nei pressi del supermercato Dok. Qui è stata incendiata parte di una siepe che costeggia un marciapiede. Alcuni cittadini hanno chiesto l’intervento dei pompieri, che nel giro di pochi minuti hanno spento entrambe gli incendi. A quanto pare vi sarebbero dei testimoni oculari che hanno visto l’incendiario in azione in via Pasquale Romano. Non è da escludere che lo stesso, poco prima, sia entrato in azione anche in via Sant’Angelo.