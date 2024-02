Pistola clandestina e proiettili nascosti in un cuscino: un uomo finisce in carcere

LATIANO - Aveva nascosto in un cuscino una pistola a tamburo calibro 357 magnum con matricola abrasa e una scatola con 50 proiettili dello stesso calibro. Un 58enne di Latiano è stato arrestato in flagranza di reato a seguito di un controllo effettuato lunedì scorso (12 febbraio) dai carabinieri della locale stazione. Deve rispondere dei reati di detenzione illegale di arma comune da sparo clandestina, ricettazione e detenzione abusiva di munizionamento.

Il cuscino con all’interno la pistola si trovava sul terrazzino. Si è in presenza di un'arma clandestina nei casi in cui non è possibile l'immediata, pronta e diretta riconoscibilità dell’arma stessa per alterazione di uno dei dati identificativi individuati dalla legge.

L’uomo non ha fornito alcuna valida giustificazione riguardante il possesso della pistola e delle munizioni che, conseguentemente, sono state sottoposte a sequestro penale. Dopo le formalità di rito, su disposizione dell’autorità giudiziaria, è stato condotto presso la casa circondariale di Brindisi.

