"A Brindisi solo cinque giudici di pace per migliaia di fascicoli, il Csm intervenga"

BRINDISI – I giudici di pace dovrebbero essere 14, ma in servizio ce ne sono solo cinque, per migliaia di fascicoli da gestire. La grave carenza di personale che affligge l’ufficio del giudice di pace di Brindisi viene denunciata dal presidente della locale sezione dell’Associazione nazionale forense, l’avvocato Domenico Valletta, attraverso una lettera indirizzata al Consiglio superiore della magistratura, al ministero della Giustizia, al presidente del tribunale di Brindisi e all’Ordine degli avvocati di Brindisi.

L’associazione “ha ricevuto, negli ultimi mesi – si legge nella missiva - numerose lamentele da parte di Colleghi in merito ai rinvii disposti dai giudici di pace di Brindisi in procedimenti civili, in tempi ritenuti dilatati e lontani dalle ordinarie esigenze di giustizia”.

L’associazione rimarca che “tale situazione non si può attribuire alla encomiabile diligenza, efficienza ed abnegazione dei citati giudici dei quali, a fronte del previsto numero di 14 in pianta organica, ne risultano in servizio appena 5 a fronte di migliaia di fascicoli incardinati nelle cancellerie degli affari penali e

Civili”.

“Il citato Ufficio rappresenta l’unico territorialmente esistente con competenza sul comune capoluogo e sull’intera provincia in cui risiedono complessivamente circa 380mila abitanti”.

“Pertanto – conclude Valletta - ritenendo superflua ogni argomentazione circa l’esiguità del numero dei magistrati, foriera di rimostranze e disagi da parte di tutti gli operatori ed utenti della giustizia (avvocati in primis) che codesto eccellentissimo Csm. voglia, nei termini più rapidi possibili, completare o, in subordine, ampliare in maniera corposa e consistente l’organico dei giudici di pace dell’Ufficio di Brindisi”.

