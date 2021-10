Doveva espiare quattro mesi di reclusione: straniero fermato in stazione

BRINDISI - Un arrestato, 8 indagati e 4.301 persone controllate nell’ultima settimana dagli agenti del Compartimento Polizia Ferroviaria Puglia, Basilicata e Molise nelle stazioni e sui treni.

In particolare, nella mattinata di domenica scorsa, la Polfer di Brindisi ha arrestato in stazione un 21enne di nazionalità marocchina, che, dagli accertamenti in banca dati, è risultato destinatario di un ordine di carcerazione per l’espiazione di 4 mesi di reclusione, a seguito di una condanna per reati commessi nel 2017 in Liguria. Il giovane è stato ristretto presso l’istituto per minori Fornelli di Bari.

Durante il fine settimana, sono stati rintracciati, nelle stazioni di Bari e Barletta, due minori stranieri, riaffidati alle comunità da dove si erano allontanati.