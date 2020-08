Polizia ferma un ciclista: sorpreso con involucri di hascisc e marijuana

BRINDISI – Se ne andava in giro a bordo alla sua bici, con tre involucri di marijuana e hascisc. Nella sua abitazione, invece, nascondeva altri 30 grammi di sostanza stupefacente. Il brindisino P.S., di 59 anni, è stato intercettato da una pattuglia di poliziotti della Sezione volanti mentre procedeva sulla strada dei Pittachi.

Il controllo è stato effettuato nel pomeriggio di ieri (mercoledì 18 agosto). L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato sottoposto a una perquisizione personale che ha portato al rinvenimento di tre involucri contenenti hascisc e marijuana, per un peso complessivo pari a circa 8 grammi, oltre a 185 euro in banconote di cui l’uomo non ha saputo giustificare la provenienza.

Successivamente i poliziotti, con l’ausilio delle unità cinofile della Polizia di Stato di Brindisi, si sono recati presso l’abitazione del 59enne, dove hanno trovato ulteriori quantitativi di hascisc e marijuana, per un peso complessivo pari a circa 30 grammi. La sostanza stupefacente, le banconote, ritenute provento di attività illecita, e la bicicletta sono stati sottoposti a sqeustro. P.S., di concerto con il pm di turno del tribunale di Brindisi, è stato arrestato in flagranza di reato e condotto in carcere con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.