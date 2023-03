Una "pietra" di cocaina nello zaino: giovane arrestato nei pressi di un'area commerciale

MESAGNE – Si trovava nei pressi di un’area commerciale, con una “pietra” da 50 grammi di cocaina nascosta nello zaino. Un 27enne di Mesagne è stato arrestato in flagranza di reato, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, dai poliziotti del locale commissariato di polizia. L’arresto è stato effettuato la sera di mercoledì (8 marzo) nel corso di un servizio antirapina espletato dagli agenti fra Brindisi e Mesagne, così come disposto dal questore Annino Gargano.

Una pattuglia ha notato alcuni movimenti sospetti. A catturare la loro attenzione, in particolare, un giovane che si trovava vicino a un’auto. Alla vista degli uomini in divisa, l’uomo ha mostrato segni di agitazione. A quel punto i poliziotti hanno proceduto con una perquisizione, recuperando i 50 grammi di cocaina, da cui si sarebbero potuti ricavare diverse dosi, all’interno dello zaino. In una tasca interna della giacca, invece, sono stati ritrovati altri quattro grammi di polvere bianca, già suddivisi in cinque dosi e pronti per essere spacciati. Sequestrato, inoltre, un bilancino di precisione.

Il ragazzo, di concerto con il pm di turno della Procura di Brindisi, è stato condotto presso la propria abitazione, in regime di domiciliari.