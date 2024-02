Vuole lanciarsi dalla scogliera: interviene la polizia, evitata la tragedia

BRINDISI - Aveva deciso di suicidarsi lanciandosi da una scogliera, ma i poliziotti della questura di Brindisi hanno evitato il peggio. E’ stata evitata una tragedia sulla litoranea nord di Brindisi, dove un uomo era sul punto di compiere l’insano gesto, in preda alla disperazione dovuta a problemi personali.

Ad allertare il numero di emergenza è stata la moglie dell’uomo, la quale, preoccupata per il mancato rientro a casa del marito, ha fornito la posizione registrata dal sistema di geo localizzazione montato sull’auto di proprietà. Le pattuglie della Sezione volanti, immediatamente sul posto, hanno subito individuato l’uomo.

Questi aveva già raggiunto il ciglio della scogliera in un punto alto circa sette metri, ormai deciso a lasciarsi cadere. Dopo un primo approccio verbale che ha permesso ai poliziotti di prendere tempo ed avvicinarsi all’uomo, gli operatori hanno evitato l’insano gesto bloccandolo proprio nel momento in cui si stava lanciando in mare.

A loro volta i due agenti hanno rischiato di cadere dalla scogliera rimanendo lievemente feriti. Dopo l’intervento della polizia, l’uomo è stato affidato alle cure dei sanitari del servizio 118, allertati dalla sala operativa della questura.

A questo punto, è utile spiegare che esistono alcuni servizi e numeri telefonici adatti. Se si ha bisogno di aiuto, o si conosce qualcuno che ha necessità di aiuto, è bene sapere che esiste Telefono amico Italia (0223272327), un servizio di ascolto attivo ogni giorno dalle 10 alle 24 da contattare in caso di solitudine, angoscia, tristezza, sconforto e rabbia. Per ricevere aiuto si può chiamare anche il 112, numero unico di emergenza. E' anche possibile contattare i volontari della onlus Samaritans allo 0677208977 (operativi tutti i giorni dalle ore 13 alle 22). Anche il 118 si occupa, oltre che di emergenza medica, anche di quella psichiatrica. Esistono altri numeri utili, per situazioni di pericolo differenti, come il 19696 (il Telefono azzurro, per adolescenti) o il 1522 (il Telefono rosa, per donne vittime di violenza).