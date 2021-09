Raid vandalico contro studio legale: autore individuato grazie alle telecamere

BRINDISI – Ieri sera (giovedì 2 settembre) ha imbrattato la facciata dello studio legale dell’avvocato Maurizio Salerno. Stamattina la polizia era già sulle sue tracce. E’ stato individuato nel giro di poche ore il presunto autore di un raid vandalico avvenuto in vico De Moricino, fra piazza Santa Teresa e via Tarantini, a una manciata di passi dalla prefettura. Il gesto è stato ripreso dalle telecamere dell’impianto di videosorveglianza di proprietà del legale.

I fotogrammi documentano le varie fasi dell’episodio. Un uomo con volto parzialmente coperto da una sciarpa e da mascherina chirurgica arriva sul posto intorno alle ore 21. Nel giro di pochi minuti, munito di bomboletta spray di colore nero, tappezza di parole volgari i prospetti dell’ufficio e di altre abitazioni limitrofe. Imbrattati inoltre il citofono, la targa e la porta di ingresso dello studio. Dopo di che, si dilegua.

L’avvocato Salerno si è accorto dell’atto vandalico stamattina. Immediatamente ha chiesto l’intervento delle forze dell’ordine. “Un equipaggio delle Volanti – dichiara l’avvocato Salerno – personale della Digos e i colleghi della Scientifica della questura di Brindisi sono intervenuti nel giro di pochi minuti e hanno acquisito le immagini. Da quanto mi risulta, in mattinata il presunto responsabile è stato individuato”. Il professionista rimarca di non avere idea delle motivazioni del gesto. “Al di là di questo – prosegue –rimango convinto dell’idea che il cittadino deve sempre e comunque denunciare. Ringrazio pubblicamente la polizia per la tempestività e la professionalità con cui ha avviato le indagini. Lo faccio da semplice cittadino, perché da avvocato so bene che la polizia non ha minimamente bisogno dei miei ringraziamenti”.