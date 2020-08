Uomo dà in escandescenze e fugge: utilizzato lo spray al peperoncino

FASANO – Hanno dovuto utilizzare lo spray al peperoncino per placare un uomo che dava in escandescenze e non ne voleva sapere di calmarsi. Gli agenti della Polizia Locale di Fasano nella giornata di ieri (venerdì 7 agosto) hanno denunciato a piede libero un 64enne del posto, per resistenza, lesioni e oltraggio a pubblico ufficiale. Una pattuglia nel pomeriggio era stata inviata presso gli uffici comunali del Sua, dove un uomo in stato di agitazione inveiva contro la dirigente e altri dipendenti, pronunciando frasi offensive, apparentemente senza nessun giustificato motivo.

Intervenuti rapidamente, gli agenti hanno preso contatto con l’utente cercando di capire il motivo della sua alterazione ed all’invito di esibire un documento di riconoscimento o declinare le proprie generalità, l’uomo in tutta risposta li ha ricoperti di insulti. Questi non accennava a calmarsi, riuscendo a guadagnarsi una breve fuga.

Poco dopo è stato raggiunto nel centro storico, nei pressi di Palazzo di città. Qui gli è stato intimato di fermarsi, ma il 64enne avrebbe messi le mani al collo di uno dei due operatori, che ha quel punto ha utilizzato lo spray O.C. (Oleoresin Capsicum) in dotazione. Nel frattempo, mentre l’uomo scappava nuovamente, sul posto sono arrivate in ausilio altre pattuglie della Polizia Locale, che in breve tempo hanno intercettato il 65enne e lo hanno condotto in Comando per l’identificazione e gli atti di rito. Gli agenti aggrediti sono stati poi sottoposti a cure ospedaliere e dimessi con prognosi di 5 e 7 giorni per le lesioni riportate.

.