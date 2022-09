Allarme furti auto: la polizia ne ritrova cinque in due giorni in città

BRINDISI – Ben cinque le auto rubate recuperate negli ultimi due giorni dai poliziotti della Sezione volanti della questura di Brindisi, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio, con rafforzamento delle attività di contrasto dei reati predatori. Uno degli obiettivi di tale servizio è stato proprio quella di frenare l’odioso fenomeno dei furti di auto.

E i risultati sono arrivati. I poliziotti hanno infatti ritrovato ben cinque veicoli oggetto di furto. Il primo è una Fiat Punto rubato a Brindisi e rinvenuto nelle campagne adiacenti alla litoranea Nord del capoluogo. Una Chevrolet Aveo è stata rinvenuta nel centro storico di Brindisi dopo essere stata rubata in via Provinciale per Lecce. Una seconda Fiat Punto è stata rinvenuta nei pressi del Centro Commerciale “Le Colonne”. Una Fiat Panda rubata a Brindisi è stata rinvenuta al quartiere La Rosa. L’ultima auto ad essere ritrovata, in ordine di tempo, è stata una Fiat Tipo rubata in una provincia limitrofa e ritrovata la notte scorsa regolarmente parcheggiata al Rione Minnuta. Tutte le auto sono state riconsegnate ai legittimi proprietari.