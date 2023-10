Polizia, trovate in un garage due auto di lusso rubate a turisti stranieri

OSTUNI - Trovate in un garage di Carovigno due auto di lusso rubate nei mesi scorsi a Ostuni e San Michele Salentino di proprietà di turisti stranieri. Denunciato il proprietario: un 33enne del posto. Dovrà rispondere di ricettazione. I veicoli sono stati trovati dai poliziotti del commissariato della Città Bianca, coordinato dal vice questore Giorgio Grasso, nell'ambito di alcuni controlli del territorio.

In particolare, i poliziotti "attirati da alcuni movimenti sospetti posti in essere da una persona nei pressi di un caseggiato, costituito da più rimesse, posto nella periferia di Carovigno, hanno effettuato dall’esterno un’attività di ricognizione su uno dei box che ha permesso di riscontrare la presenza di una Audi RS6 e di una Porche Macan, dai cui accertamenti sulle targhe dei veicoli, entrambe francesi, si è potuto accertare fossero provento di furto". Si legge in una nota della Questura.

L’Audi RS6 era stata rubata lo scorso agosto all’interno di una villa a Ostuni, mentre la Porche poche settimane fa all’interno di una villa a San Michele Salentino. Entrambe le autovetture risultavano di due turisti stranieri giunti nel Brindisino per le ferie.

"Le immediate attività investigative svolte dagli uomini e dalle donne del Commissariato hanno permesso poi di individuare e identificare la persona affittuaria del garage, giovane incensurato carovignese del ’90, che è stato denunciato per ricettazione delle due autovetture provento di furto. L’operazione si inserisce in un più ampio contesto di attività straordinaria di controllo del territorio, disposta dal Questore di Brindisi Annino Gargano, con particolare riferimento ai territori di Ostuni e Carovigno, finalizzati a contrastare il fenomeno dei furti in villa ed in particolare delle sottrazioni di auto di lusso e di grossa cilindrata, all’interno delle residenze estive, occupate da turisti facoltosi".

L’attività della Polizia di Stato finalizzata ad arginare tale fenomeno proseguirà senza sosta.