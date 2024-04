Minaccia i poliziotti e li aggredisce con un coltello: un uomo in carcere

OSTUNI – Avrebbe brandito un coltello contro i poliziotti, ferendoli. Un uomo di 49 anni originario del Kenya, ma residente da tempo a Ostuni, si sarebbe scagliato contro un paio di agenti del locale commissariato di polizia che si erano recati presso la sua abitazione, su richiesta dell’amministratrice di sostegno dello straniero. L’uomo è recluso presso la casa circondariale di Brindisi con l’accusa di resistenza e lesioni personali a pubblico ufficiale. Contestato anche il reato di minacce, in quanto avrebbe detto alle forze dell’ordine: “Vi ammazzo”.

L’episodio si è verificato nei giorni scorsi nel centro storico della città Bianca. L’amministratrice aveva chiesto l’intervento della polizia poiché il 49enne avrebbe minacciato di morte la moglie, da cui era separato. Offuscato dall’alcool, l’uomo avrebbe dato in escandescenze quando ha visto i poliziotti davanti all'ingresso della sua abitazione.

Il 49enne avrebbe brandito un coltellino multiuso con lama aperta attraverso la grata della porta, con l'intento di ferire con alla mano uno degli agenti. Le forze dell'ordine hanno faticato non poco per fermarlo. Nel trambusto, gli stessi hanno riportato ferite con prognosi rispettive di 3 e 20 giorni.

Una volta ammanettato, l’indagato è stato condotto in commissariato e da lì, di concerto con il pm di turno del tribunale di Brindisi, è stato trasferito in carcere. Nella giornata di ieri, difeso dall’avvocato Francesco Sozzi, l’arrestato si è presentato davanti al gip del tribunale di Brindisi, Vilma Gilli. La versione dei fatti fornita dal 49enne non ha convinto il giudice, che ha convalidato l'arresto e contestualmente ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. Il legale potrà presentare istanza di attenuazione della misura restrittiva.

