Fiat 500 rubata dal parcheggio dell'ex ospedale e trovata dai poliziotti in poche ore

MESAGNE - Trovata nell'arco di poche ore un'auto rubata nel pomeriggio di oggi, giovedì 28 aprile, nel parcheggio dell'ex ospedale di Summa a Brindisi. Si tratta di una Fiat 500 L, a trovarla i poliziotti del commissariato di polizia di Mesagne. Per fortuna era ancora integra. La notizia del furto è stata diramata a tutte le pattuglie in servizio tra Brindisi e provincia. Una Volante del commissariato ha perlustrato alcune zone rurali di Mesagne note per essere nascondigli di auto, trovando la 500 L.