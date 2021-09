Trovate polpette di carne piene di chiodi: "Vogliono uccidere i randagi del paese"

Sono state trovate in una via del centro storico di Erchie da una famiglia che si si occupa di sfamare e dissetare alcuni cani randagi

ERCHIE - Polpette di carne piene di chiodi e veleno. E’ questa l’assurda scoperta fatta nella mattinata di oggi, mercoledì 22 settembre, in una via del centro storico di Erchie. Le trappole, che da quanto si apprende erano indirizzate ad alcuni cani randagi che si aggirano da anni nel paese, sono state trovate vicino casa di una famiglia che si prende cura degli stessi, fornendo loro acqua o cibo. Del fatto è stata sporta denuncia presso il comando della Polizia locale e verranno informati i carabinieri.

“Da circa un anno sono tornata a Erchie per lavoro - racconta la 39enne che, insieme ad altri cittadini, si prende cura di alcuni randagi del paese - ho notato che ci sono cani e gatti abbandonati e di tanto in tanto mi occupo di fornire loro acqua o cibo. Sono innocui ma probabilmente qualcuno li vuole morti. Sono stata più volte insultata per questo mio comportamento e oggi mio padre ha trovato quelle polpette”. La donna insieme al genitore non ha esitato a sporgere denuncia.

“Desidero denunciare questo stato di incuria, abbandono, questa violenza che si perpetua a danno di animali indifesi, e anche dei nostri animali domestici che nelle nostre strade passeggiano con i loro proprietari. Non siamo da esempio, civile, umano, neppure per le nuove generazioni. Sono una docente appena rimpatriata dopo vent’anni dall’Emilia Romagna e sono sconvolta e profondamente spaventata da quanto accaduto. Vorrei si ricordasse a chi leggerà, le parole che saprete trarre da questo mio racconto, che “L'uccisione di animali, in diritto penale, è il reato previsto dall'art. 544-bis del codice penale ai sensi del quale: «Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da 4 mesi a 2 anni”. Ha scritto in un post si Facebook dove mostra le foto delle polpette.