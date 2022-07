Porte da calcetto pericolanti e incustodite nella piazza frequentata dai bambini

CELLINO SAN MARCO - Pericoli e disagi in piazza Padre Pio a Cellino San Marco dove da qualche giorno è in corso l'allestimento di un campo di calcetto per un torneo che sarebbe dovuto cominciare nei giorni scorsi. Porte e rotoli di manto erboso sintetico sono stati portati nel piazzale e lasciati incustoditi. E i bambini non ci hanno pensato un solo istante per "sfruttarle". Purtroppo, però, le porte non sono fissate al suolo e potrebbero cadere improvvisamente.

La segnalazione arriva dai consiglieri di opposizione che nelle scorse ore si sono recati in piazza Padre Pio, sita a ridosso della sede comunale e accanto a un parco giochi, trovando una situazione altamente pericolosa. La scena è stata documentata con foto, oltre a pezzi di "rotolo" sono stati lasciati barattoli di vernice e pennelli. Domani, inoltre, nella stessa area si svolgerà il mercatino settimanale.

"Possibile che nessuno si sia reso conto della gravità della situazione?" Si chiedono i consiglieri. "Nulla contro l'organizzazione degli eventi sportivi ma qua si sta rischiando grosso. I bambini stanno giocando indisturbati e le porte potrebbero cadere improvvisamente. Il Comune ha dato il patrocinio e l'autorizzazione a utilizzare il piazzale per il torneo ma poi non ha predisposto i dovuti controlli. E se qualcuno si fa male? Di chi è la colpa? Domani si svolgerà il mercato rionale, i venditori dovranno allestire le bancarelle tra le porte pericolanti e i rotoli di manto erboso? E gli avventori dovranno fare lo slalom tra gli ostacoli?".