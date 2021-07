Porto di Brindisi, oltre un chilo di cocaina purissima nel camion: arrestato

Controllo dei funzionari dell'Agenzia accise, dogane e monopoli e dei finanzieri: la droga, nascosta in un autoarticolato, ha un valore superiore a 400mila euro

BRINDISI - Oltre un chilo di cocaina purissima all'interno di un camion appena sbarcato nel porto di Brindisi. Avrebbe fruttato oltre 400mila euro. Il sequestro è stato effettuato dai funzionari dell'Agenzia accise, dogane e monopoli insieme ai militari della guardia di finanza. Funzionari e finanzieri sono quotidianamente occupati nella lotta al narcotraffico nello scalo portuale brindisino.

Il camion, appena sbarcato, è stato selezionato per un controllo attraverso un'analisi dei rischi sui flussi commerciali. E' stato passato ai raggi X attraverso uno scanner, che ha permesso la scoperta di un chilo e 180 grammi di cocaina purissima, il tutto nascosto all'interno dell'autoarticolato. La purezza della cocaina avrebbe permesso di tagliarla fino a quattro volte, fruttando alle organizzazioni criminali introiti per oltre 400.000 euro. Il conducente del mezzo è stato arrestato per traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti e condotto presso la casa circondariale di Brindisi.