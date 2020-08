Scontro fra due auto: conducenti positive ad alcool e droga

FASANO – Una era positiva ai cannabinoidi e alla cocaina, oltre a un tasso alcolemico superiore al consentito. L’altra era positiva “solo” ai cannabinoidi. Sono state denunciate a piede libero due donne coinvolte in un incidente avvenuto lo scorso 8 agosto, sulla strada provinciale 90 che collega Torre Canne a Savelletri, sul litorale di Fasano. Si tratta di una 28enne di Cassano delle Murge (Bari) e di una 38enne di Fasano, alla guida rispettivamente di una Lancia Ypsilon e di una Fiat 500.

Le conducenti riportarono ferite di lieve entità. I rilievi del caso furono effettuati dai carabinieri della compagnia di Fasano, che, da prassi, sottoposero le donne ai test dell’alcool e della droga. Entrambe sono state denunciate per guida in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti e guida in stato d’ebbrezza alcolica. Le patenti di guida sono state ritirate e alla 38enne il mezzo è stato sottoposto a sequestro amministrativo ai fini della confisca.