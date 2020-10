Positivo in una scuola, gli alunni di una classe restano a casa

A Torre Santa susanna e a San Pietro Vernotico domani, lunedì 19 ottobre alcune scuole resteranno chiuse per sanificazione

Torre Santa Susanna

Due bambini e un adulto sono risultati positivi al Covid a Torre Santa Susanna, come conferma il sindaco del paese, Michele Saccomanno. E intanto, in un seguito a di un caso Covid, è stato annunciato che domani (lunedì 19 ottobre), gli alunni di una classe della scuola primaria "Missere" rimarranno a casa. In accordo con il Comune di Torre è stata predisposta la sanificazione della classe e dei luoghi comuni in modo da garantire alle 8 di domani il regolare svolgimento delle attività didattiche per il resto delle classi.

San Pietro Vernotico

In seguito alla positività di un dipendente dell'Istituto comprensivo De Simone l'omonima scuola, domani lunedì 19 ottobre, resterà chiusa per sanificazione.

Intanto la dirigente scolastica, inoltre, ha deciso di chiudere da domani fino al 23 ottobre il plesso Don Minzoni che ospita le classi della scuola media per attivare la didattica a distanza.