Positivo al Covid, esce da casa e va a passeggio: denunciato

FRANCAVILLA FONTANA – Nonostante fosse positivo al Covid se ne andava in giro per le vie di Francavilla Fontana, senza un valido motivo. Un 42enne di Francavilla Fontana è stato denunciato a piede libero dai carabinieri del Norm della locale compagnia, nell’ambito di controlli anti contagio. L’uomo era sottoposto al regime di sorveglianza e isolamento fiduciario disposto dall’autorità sanitaria per la positività al coronavirus. Dovrà rispondere del reato di inosservanza delle misure di contenimento del Covid-19.