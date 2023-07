Possesso di droga e di una mazza da baseball: quattro brindisini denunciati

BRINDISI - Nell’ultimo weekend, in provincia di Brindisi, le volanti della polizia di Stato hanno controllato complessivamente 1022 persone e 320 auto. Una quindicina le contestazioni rilevate per violazioni delle norme del codice della strada. Sei, invece, le infrazioni in alcuni esercizi pubblici di Ostuni a seguito dei controlli dell'ufficio di polizia amministrativa e sociale del commissariato della Città Bianca, in collaborazione con la polizia locale e con l'Asl di Brindisi.

Cosa è successo nel fine settimana

Pochi giorni fa, nel centro storico del capoluogo di provincia, due giovani a bordo di un motociclo si sono dati alla fuga alla vista di un posto di blocco della polizia di Stato. Una volta fermati, il conducente ha ricevuto una denuncia in stato di libertà per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. A lui è stata, inoltre, elevata una contestazione amministrativa per le violazioni del codice della strada: nello specifico, una sanzione ha riguardato il superamento dei limiti di velocità, non commisurata alle condizioni del traffico; un'altra, invece, è stata relativa all'inottemperanza dell’alt della polizia. Il passeggero, appena diciottenne, è stato trovato in possesso di 13 piccoli involucri termosaldati contenenti 4,5 grammi di cocaina e di un’altra piccola confezione con circa un grammo di hashish. Anche quest’ultimo è stato denunciato in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Le dosi recuperate, presumibilmente pronte per lo spaccio, sono state sequestrate.

Nel corso della stessa serata, un altro giovane, sottoposto a controlli da parte di un equipaggio dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico (Upgsp), è stato trovato in possesso di due involucri contenenti complessivamente circa 0,5 grammi di cocaina; al ragazzo si contesta la violazione amministrativa prevista per i consumatori abituali di sostanze stupefacenti prevista dall’art. 75 del relativo Testo Unico.

Inoltre, sempre lo scorso fine settimana, una pattuglia della sezione Volanti - che perlustrava le vie periferiche del capoluogo - ha raggiunto un uomo che, alla vista della polizia di Stato, si defilava parcheggiando lo scooter sul quale viaggiava e cercava di allontanarsi introducendosi nel portone di un palazzo. Tale comportamento ha indispettito gli agenti che l'hanno - poi - sorpreso nel tentativo di nascondere un involucro contenente circa un grammo di hashish suddivisa in due dosi. Successivamente, si è proceduto alla perquisizione del veicolo e dell'abitazione, dove sono state rinvenute altre due dosi di cocaina e un contenitore in cui erano custoditi circa 4,5 grammi di marijuana nonché un ulteriore pezzo di hashish di circa 5 grammi. La droga rinvenuta è stata sequestrata e il fermato è stato deferito in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Nella notte tra sabato e domenica (29 e 30 luglio), infine, i servizi di controllo del territorio condotti dalle Volanti hanno permesso anche di sequestrare una dose di hashish di circa mezzo grammo detenuta da un giovane che, sottoposto a controllo mentre era a bordo della sua auto, era stato trovato in possesso di una mazza da baseball. Alla luce dei fatti accertati, lo stesso ragazzo è stato denunciato in stato di libertà per il possesso ingiustificato di oggetto atto ad offendere e, in relazione allo stupefacente, segnalato alla prefettura di Brindisi in quanto asseritamente detenuto per uso personale.