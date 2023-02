"Possibile maremoto sulle coste italiane": evacuati i residenti delle località balneari

BRINDISI – Evacuati all’alba di oggi, lunedì 6 febbraio, tutti i cittadini che vivono nelle località balneari della costa brindisina a causa del rischio Tsunami legato a un maremoto che ha interessato il Mar Mediterraneo dopo il terremoto di magnitudo 7.8 verificatosi nella notte tra il sud est della Turchia e il nord della Siria che ha provocato centinaia di vittime, feriti e distrutto edifici.

L’allarme “Rosso” diramato a livello nazionale dalla Protezione civile ha interessato Calabria, Sicilia Puglia, Basilicata, Campania, Lazio, Sardegna, Toscana, Molise, Liguria, Abruzzo, Marche, Emilia-Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia. Nel Brindisino la Prefettura alle 4 ha predisposto il piano di evacuazione dei residenti nelle località marine. Polizia locale, carabinieri, vigili del fuoco, Polizia di stato e Guardia di Finanza hanno presidiato la costa e invitato tutti i residenti ad allontanarsi dalle loro abitazioni o portarsi ai piani elevati degli immobili. L’evento era previsto per le ore 7 circa.

“Il livello di allerta rosso (watch) indica che le coste potrebbero essere colpite da un'onda di maremoto con un'altezza superiore a 0,5 metri in mare aperto e/o un run-up superiore a 1 metro sul livello del mare. Tuttavia, entro 100 km circa dall'epicentro del terremoto si possono generare localmente variazioni nelle correnti e moti ondosi anomali, in particolare all'interno dei bacini portuali”. Si legge nel messaggio diramato dalla Protezione civile.

E ancora: “Le reali altezze d'onda e correnti che interesseranno le coste non possono essere previste accuratamente e possono variare significativamente anche lungo una stessa costa a causa di effetti locali. Un maremoto è costituito da una serie di onde e la prima onda puo' non essere la più alta e/o distruttiva. L'intervallo di tempo tra le onde successive può variare da pochi minuti a un'ora, e la possibilità che si abbiano nuove onde distruttive permane per molte ore. Si raccomanda di allontanarsi dalla costa e di seguire le indicazioni delle autorità locali”.

Gli agenti della Polizia locale e le altre forze dell’ordine dei comuni costieri del Brindisino, hanno così contattato tutti i residenti delle marine invitandoli a lasciare le loro abitazioni. Fortunatamente l’evento non si è verificato e poco prima delle 7.30 l’allarme è cessato.