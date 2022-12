Precipita dal terrazzo e finisce per strada: grave un giovane

SAN PIETRO VERNOTICO - Un 32enne di San Pietro Vernotico versa in gravi condizioni nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Perrino di Brindisi a causa delle ferite riportate in seguito a una caduta dal terrazzo dell'abitazione della nonna, sita nella centralissima via Lecce. I fatti si sono verificati attorno alle 22.30 di ieri, giovedì 1 dicembre. Alcuni automobilisti lo hanno trovato sull'asfalto in una pozza di sangue, e chiamato i soccorsi. Il 32enne è stato portato d'urgenza all'ospedale Perrino di Brindisi da un'ambulanza del 118, versa in condizioni critiche, la prognosi è riservata. Sul posto si sono recati i carabinieri della locale stazione e lo stesso comandante, il luogotenente Vincenzo Corianò, che si sino occupati della ricostruzione dell'accaduto. La strada è stata chiusa al traffico per tutta la durata del sopralluogo, sul posto anche il comandante della Polizia locale Luigi Cattolico, che ha gestito la viabilità. Le prime informazioni raccolte riferivano di un investimento ma dalle telecamere installate su alcuni prospetti delle abitazioni circostanti, che hanno ripreso interamente la scena, è emerso che si è trattato di una caduta. Sulle indagini si mantiene lo stretto riserbo.