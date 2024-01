Controlli nel locale a Carovigno: "Nessuna carenza igienica e strutturale"

In merito all’articolo sui controlli effettuati dai carabinieri e dall’Asl in due locali di Carovigno, precisiamo, a differenza di quanto riportato nel comunicato stampa diramato dai carabinieri, che nell’attività gestita dal 44enne, non sono state riscontrate "carenze igienico sanitarie e strutturali”.

“Il predetto articolo – si legge nella nota a firma dell’avvocato dell’esercente - per di più ha dichiarato che, il personale del dipartimento di Prevenzione dell'ASL di Brindisi, avrebbe ‘inoltre’ riscontrato ‘carenze igienico sanitarie e strutturali dei citati locali, violazioni che sono state sanzionate amministrativamente’, dichiarazioni palesemente infondate e che non trovano alcun riscontro nel verbale di sopralluogo, difatti il Dipartimento di Prevenzione dell'Asl di Brindisi, come si evince dalla copia in mio possesso, non ha riscontrato alcuna carenza igienico sanitaria né è stata contestata alcuna carenza strutturale al titolare del locale”.