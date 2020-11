Prende fuoco la coperta vicino la stufa: muore ustionato

Tragedia nella notte: un anziano muore ustionato in casa. E' accaduto intorno alle 22 di ieri (26 novembre) a Squinzano, nel Leccese. Una coperta posizionata vicino a una stufa ha preso fuoco e le fiamme hanno avvolto anche Vincenzo Pulli, 92enne. Da quanto si apprende, l'anziano ha provato a fuggire in giardino cercando aiuto, ma purtroppo è morto per le ustioni riportate. Sul posto i carabinieri di Squinzano. Vincenzo Pulli era il padre dell'ispettore Francesco Pulli, segretario nazionale del Sap (Sindacato autonomo di Polizia), in servizio presso la Polfer di Brindisi.

La segreteria provinciale e gli iscritti del Sap di Lecce alla notizia hanno espresso il proprio profondo cordoglio per la scomparsa di Vincenzo Pulli e porgono le più sentite condoglianze al segretario nazionale Francesco Pulli e alla sua famiglia.