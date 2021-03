"Ho prenotato al Cup di Latiano e mi hanno mandato nel reparto sbagliato"

Un nostro lettore racconta di esser andato, dopo la prenotazione al Cup di Latiano, a effettuare un esame presso un reparto del "Camberlingo" di Francavilla Fontana. Peccato che in quel reparto si sia sentito dire che l'esame prescritto non poteva essere effettuato. Il nostro lettore spiega di aver prenotato un ecodoppler arterioso. Al Cup gli hanno prescritto l'esame. Dopo mesi, il 3 marzo, alla data convenuta, si è recato nel reparto indicato nell'ospedale di Francavilla Fontana per sentirsi rispondere: "Non facciamo quello arterioso, facciamo solo quello venoso". Il lettore è rimasto basito e inalberato e si chiede: che problema c'è al Cup di Latiano? Non sanno che nel reparto indicato non si effettua l'ecodoppler arterioso?