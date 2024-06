I fatti risalgono all’ottobre 2014, quando la gara per l’affidamento del servizio di mensa scolastica finì al centro di un contenzioso approdato al Consiglio di Stato. L'inchiesta scaturì da una denuncia a carico del sindaco sporta, un anno dopo, da due imprenditori che avevano partecipato alla gara. Nel settembre 2021, con delibera di giunta, il Comune di Brindisi si è costituito parte civile. Fu respinta, invece, la richiesta di costituzione di parte civile degli imprenditori che sporsero denuncia.

Appalto mensa: dopo 10 anni arriva la prescrizione per ex sindaco ed ex dirigente