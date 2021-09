Inchiesta Hydra: verso la prescrizione il reato contestato a Vittorio Zizza

Udienza preliminare rinviata all'8 febbraio 2021. Il capo di imputazione contestato all'ex senatore, inizialmente accusato di corruzione, è stato derubricato in finanziamento illecito

Convocata inizialmente per il prossimo 19 ottobre, è stata rinviata all’8 febbraio 2021, davanti al gup del tribunale di Brindisi, l’udienza preliminare del procedimento scaturito dall’inchiesta Hydra. Fra i 32 imputati vi è anche l’ex senatore Vittorio Zizza, il cui capo di imputazione inizialmente contestato, ossia quello di corruzione, è già stato derubricato a finanziamento illecito. Da quanto appreso dalla difesa di Zizza, questa imputazione andrà a breve in prescrizione. La stessa difesa, ad ogni modo, contesta il capo di imputazione, così come riqualificato, addebitato al proprio assistito, ritenendolo infondato.