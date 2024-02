Dalla lotta al terrorismo al G7 in terra brindisina: il questore Lionetti si presenta

BRINDISI – Forte di una vasta esperienza nel settore dell’antiterrorismo, ora coordinerà le imponenti misure di sicurezza in vista del G7 in programma il prossimo giugno nel Brindisino. Giampiero Lionetti si è insediato ieri (mercoledì 21 febbraio) alla guida della questura di Brindisi. Stamattina il suo primo incontro con i giornalisti: un’occasione per presentarsi e parlare delle prime impressioni da neo questore di Brindisi.

Il curriculum

Nato a Cirò Marina (Crotone) 56 anni fa, Lionetti prende il posto di Annino Gargano, che nei giorni scorsi si è insediato presso la questura di Messina. E' entrato in polizia nel 1987. In 37 anni di carriera ha svolto il ruolo di dirigente e funzionario negli uffici della Digos, fra Roma, Venezia, Torino e poi ancora Roma, dove lo scorso 27 novembre è stato assegnato alla direzione centrale della Polizia di Stato. Pochi mesi prima era stato promosso alla qualifica di dirigente superiore. Il questore ha prestato servizio anche nei commissariati della capitale e nel 2022 ha fatto tappa a Gela, “dove c’era – afferma – una realtà abbastanza effervescente”.

Lionetti ha svolto un importante percorso in materia di “Polizia di prevenzione”, maturando un’ampia conoscenza negli ambiti dell’antagonismo (movimenti extra parlamentari) sia di estrema destra che di estrema sinistra, del fenomeno delle tifoserie violente, della realtà anarco – insurrezionalista, fino ad arrivare alle derive eversive e/o di matrice terroristica, nazionale e internazionale. E’ stato in prima linea nella gestione delle proteste dei movimenti No Tav, No Vax e No green pass, oltre alla mobilitazione dei tassisti nel centro della capitale, a ridosso delle sedi istituzionali.

L’alto dirigente ha svolgo indagini culminate con l’esecuzione di molte misure cautelari nei confronti di esponenti della galassia antagonista e anarchica. A Roma, in particolare, ha preso parte a quattro attività di indagine di medio/lungo periodo scaturite dall’attentato terroristico di Berlino consumato nel 2015 dal noto terrorista tunisino Anis Hamri. Nel 2021 ha preso parte anche alle indagini sull’assalto alla sede della Cgil, sfociate nell’arresto di varie persone e nella denuncia a piede libero di circa 120 individui.

Rinforzi in vista del G7

Ora l’approdo a Brindisi, a pochi mesi dal vertice dei sette leader di governo in programma a Borgo Egnazia dal 13 al 15 giugno. Nel corso della conferenza stampa odierna è stato affiancato dal vicequestore Marilena Scioli, capo dell’ufficio di Gabinetto, e dal vicario Eugenio Ferraro (“collega di lungo corso e amico – afferma Lionetti – una persona che già mostra la sua professionalità”).

Il tema dominante dell’incontro con i giornalisti è stato proprio il G7. “E’ un evento – afferma - che merita la massima attenzione. Siamo particolarmente concentrati su questa attività. Non è da ieri che ci stiamo lavorando”. Il questore spiega che arriveranno sicuramente dei rinforzi in vista del meeting internazionale.

Lionetti garantisce “concentrazione e attività continuativa” nel fronteggiare le problematiche che affliggono il territorio, su cui si è confrontato con il predecessore. Ma cosa si aspetta dai cittadini? “Simpatizzo per i cittadini di Brindisi – afferma - ma non solo”. “Svolgiamo un servizio per la cittadinanza. Sono contento se posso fare qualcosa che dà soddisfazione a loro, che dovranno fruire del nostro servizio”. Infine un messaggio per la collettività. “Sulle problematiche che ha qualsiasi provincia si può fare sempre qualcosa. Tutti siamo utili a una convivenza civile e migliore”.

