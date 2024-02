Il presidente della Provincia incontra il nuovo questore Lionetti

BRINDISI - Nel pomeriggio il presidente della Provincia di Brindisi Toni Matarrelli ha accolto nella sede di via De Leo il nuovo Questore di Brindisi, Giampietro Lionetti. “Sarà prioritario - ha dichiarato il Questore a margine dell’incontro - lavorare insieme in nome della legalità e della coesione sociale. La collaborazione con le istituzioni e le comunità rappresenta la premessa fondamentale per garantire sicurezza e serenità al territorio”.

Sulla stessa lunghezza d’onda il Presidente Matarrelli che, augurandogli buon lavoro e porgendo il benvenuto a nome della provincia di Brindisi, si è reso fin da subito disponibile a cooperare, nel solco delle consolidate relazioni stabilite con le forze dell’ordine negli anni.

Infine, in vista dell’importante appuntamento del G7 in programma nella provincia dal 13 al 15 giugno, il nuovo Questore si è detto pronto ad affrontarlo nel miglior modo “potendo disporre di grandi professionalità”. “E’ un evento che merita la massima attenzione – ha aggiunto il Presidente Matarrelli - per il quale abbiamo messo in campo da mesi tutte le competenze e le energie di cui disponiamo”.

Rimani aggiornato sulle notizie dalla tua provincia iscrivendoti al nostro canale whatsapp: clicca qui