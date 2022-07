Presunta violenza sessuale: Procura impugna revoca domiciliari per Haggis

BRINDISI - La Procura di Brindisi ha impugnato la revoca dell'arresto disposta nei giorni scorsi per il regista e sceneggiatore premio Oscar Paul Haggis, indagato per violenza sessuale e lesioni nei confronti di una 28enne straniera. Haggis, 69 anni, era agli arresti domiciliari dal 19 giugno scorso (prima in stato di fermo e poi su ordinanza), perchè accusato di aver abusato della giovane donna per tre giorni, dal 12 al 15 giugno, in un B&B di Ostuni (Brindisi), dove si trovava per partecipare ad un festival di cinema.

Il 29 giugno, su richiesta della stessa Procura, la presunta vittima è stata sentita in un lungo incidente probatorio e, all'esito dell'esame incrociato, la gip Vilma Gilli il 4 luglio successivo ha accolto l'istanza di revoca dell'arresto presentata dal difensore del premio Oscar, il penalista barese Michele Laforgia. I pubblici ministeri hanno fatto appello, chiedendo al Tribunale del Riesame di rivalutare le esigenze cautelari, in particolare il pericolo di reiterazione del reato, e contestando anche i rilievi della Gip sulla tenuta del quadro indiziario dopo l’incidente probatorio.

La giudice, nell'ordinanza di revoca dell'arresto, aveva infatti evidenziato che "il racconto della persona offesa non solo ha confermato l'assenza di contegni violenti o costrittivi da parte dell'indagato, ma ha rivelato una complessa vicenda che sfuma l'originario giudizio di incapacità di Haggis di resistere ai propri istinti sessuali" e "affievolisce il giudizio negativo della personalità di Haggis quale soggetto incline a esercitare violenza, fisica o psichica". Valutazioni non condivise della Procura, che insiste per l'applicazione di una misura cautelare.