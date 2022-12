Presunte truffe alle assicurazioni: l'ex vice sindaco Galiano torna libero

FRANCAVILLA FONTANA - Torna libero l'ex vice sindaco di Francavilla Fontana e avvocato Luigi Galiano. Era ai domiciliari. Sono stati revocati su istanza della difesa del professionista e politico (avvocati Luca Mangia e Michele Laforgia), con il parere positivo del pubblico ministero, istanza accolta dal gup del Tribunale di Brindisi, Stefania De Angelis. Luigi Galiano, 45 anni, era ai domiciliari dall'aprile scorso. Era stato invece condotto in carcere il 14 marzo 2022, insieme ad altre dieci persone, nell'ambito di una inchiesta su presunte truffe alle assicurazioni. Galiano era recluso nel carcere di Brindisi.

Il fulcro della presunta attività illecita erano gli incidenti stradali. Dal 2015 al 2019 sono stati denunciati alle compagnie assicuratrici circa 60 incidenti stradali, falsi per gli investigatori. Sarebbero stati prodotti, inoltre, anche falsi certificati medici di pronto soccorso e altri falsi certificati di prolungamento di malattia. Gli indagati avrebbero ricorso anche a false testimonianze (se ne contano 32), "che venivano rese con preoccupante disinvoltura nei giudizi instaurati davanti ai competenti Tribunali e uffici del Giudice di Pace", si leggeva in un comunicato della Procura di Brindisi. Le indagini sono state condotte dai militari della compagnia della guardia di finanza di Francavilla Fontana.

Galiano, una volta riottenuta la libertà, ha scritto un post su Facebook: "Può capitare, prima o poi, di vivere un’esperienza drammatica capace di stravolgere in parte o in tutto il corso della propria vita. Situazioni in grado di cambiare in un attimo l'immagine di un uomo costruita piano piano e con tanti sacrifici, trascurando spesso anche la famiglia. Proprio quella famiglia che, invece, insieme ai tanti amici veri e alle persone che mi vogliono veramente bene, è stata la scialuppa di salvataggio che non mi ha lasciato annegare in questo mare in tempesta. Non entro nel merito di quanto accaduto, non è il tempo, né il luogo adatto, pur nella consapevolezza di aver certamente commesso degli errori. Da garantista convinto, però, e anche per inclinazione professionale, nonostante il doloroso avvenimento, neanche per un istante ho smesso di portare rispetto e di riporre la massima fiducia nel lavoro della magistratura e delle forze dell’ordine, pur non condividendo alcune importanti questioni a me completamente estranee e che spero di riuscire a chiarire presto, nonostante la strada sia ancora lunga e tortuosa".

Prosegue il post di Galiano: "Ora vorrei solo fare reset, disintossicarmi da tutto e decidere della mia vita, dopo tutti questi mesi di indicibile angoscia e impotenza. Giorni interminabili scanditi dai sorrisi di chi mi è stato vicino, che ostentavano serenità anche quando i loro occhi dicevano il contrario. Ed è proprio loro che devo ringraziare, e al tempo stesso chiedere infinitamente scusa, ai miei figli, a mia moglie, a mia madre e, soprattutto, a mio padre per tutto quello che ha fatto per me e mio fratello, dimostrandomi, per l’ennesima volta, quale grande uomo sia, lo stesso che ho sempre ammirato sin da quando ero ragazzo. Alle tante persone da cui ho ricevuto centinaia di messaggi di solidarietà e di affetto, che hanno reso meno pesante il grigio ripetersi delle ore, dico loro che sono stati un meraviglioso argine alla disperazione. Vi sarò grato per sempre di questo. Per chi non c’è stato, invece, o per quelle poche persone da cui mi sarei aspettato qualcosa, non provo rancore: auguro loro, però, un'improvvisa, immediata e totale amnesia del mio passaggio nella loro vita perché non hanno il diritto di conservarmi nei loro ricordi. Vorrei scrivere tante cose e nella testa ho un mare di pensieri a cui, prima o poi, darò forma, ma non oggi. Oggi voglio solo godermi il cielo".

Luigi Galiano resta comunque indagato. L'udienza preliminare si terrà il 7 febbraio 2023. Da quanto appurato dalla guardia di finanza, Galiano avrebbe ricoperto un ruolo di primo piano in una presunta associazione a delinquere finalizzata alla commissione di truffe ai danni delle compagnie assicurative. Lo stesso Galiano, al momento dell'arresto, era consigliere comunale in carica a Francavilla Fontana. E' stato sospeso il 29 aprile.