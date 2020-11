Animale nero avvistato nelle campagne: scatta l'allarme pantera

OSTUNI – Di tanto in tanto si ripropongono nel Brindisino avvistamenti di animali di colore nero che fanno pensare a una pantera. L’ultimo caso risale a due giorni fa (martedì 10 novembre) e si è verificato nelle campagne di Ostuni. Un uomo di 33 anni residente nella Città Bianca, di mattina, mentre percorreva la strada dei colli, ha visto un lontananza un animale che si aggirava fra i terreni fino a saltare una recinzione alta circa 2 metri, sparendo dal suo raggio visivo. Era di grosse dimensioni e di colore nero.

Il cittadino non ha fatto in tempo a fotografarlo, ma pensando che potesse trattarsi di un felino, quindi una pantera, ha subito chiesto l’intervento dei poliziotti del commissariato di Ostuni. Gli agenti, una volta sul posto, hanno notato la presenza di impronte impresse presumibilmente da un animale di grossa taglia. Al momento non si registrano altri avvistamenti. Il commissariato, ad ogni modo, da prassi, ha inviato una segnalazione a prefettura, forze dell’ordine, Regione e Arif Puglia.

La mente ritorna inevitabilmente al mese di febbraio del 2018, quando il ritrovamento di carcasse dilaniate di gatti e galline fece scattare una caccia alla pantera in tutta la provincia di Brindisi, con l’impiego anche dei ranger della Zoo Safari. Dopo giorni di avvistamenti, la vicenda si chiuse, con un colpo di scena, il 25 febbraio 2018, quando nell’agro di Carovigno venne accalappiato un grosso cane corso di colore nero. Da lontano, in effetti, lo si poteva scambiare per una pantera.