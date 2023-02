Presunto traffico di cocaina: tutti gli indagati in silenzio davanti al gip

In quattro sono comparsi oggi, martedì 7 febbraio, davanti al gip Giulia Proto del Tribunale di Lecce, in quattro hanno scelto di rimanere in silenzio. Sono stati arrestati ieri dai carabinieri. Sono indagati per associazione finalizzata al traffico di cocaina. Si trovano in carcere. Si tratta di Tiziano Di Gioia (49 anni, nato a Brindisi, residente a Tuturano); Andrea Di Gioia (45 anni, nato a Brindisi, residente a San Pietro Vernotico); Rocco Panettieri detto "Daniele" (46 anni, nato a San Pietro Vernotico, residente a Brindisi); Giuseppe De Falco (36 anni, nato a San Pietro Vernotico, residente a Brindisi). I primi due sono difesi dall'avvocato Francesco Cascione, gli altri dall'avvocato Emanuela De Francesco. I quattro indagati, dunque, si sono avvalsi della facoltà di non rispondere.

Le indagini dei carabinieri sono state coordinate dalla pm Giovanna Cannarile, Direzione distrettuale antimafia di Lecce. In totale, sono 21 gli indagati. A 17 persone viene contestata l'associazione. Ne farebbero parte i quattro indagati ristretti in carcere. Tiziano Di Gioia, nell'ordinanza di custodia cautelare, è indicato come l'organizzatore e il finanziatore del presunto sodalizio. Il fratello Andrea Di Gioia viene descritto come braccio destro del sottogruppo in questione, quello tuturanese. Giuseppe De Falco, Rocco Panettieri e altre persone indagate a piede libero "fornivano un costante contributo per la vita dell'associazione mettendosi a completa disposizione degli interessi del sodalizio", si legge sempre nell'ordinanza.

I partecipanti al presunto sodalizio avrebbero curato il trasporto e l'occultamento dello stupefacente in locali, magazzini e garage di Mesagne e Torre Santa Susanna. Ancora: avrebbero partecipato alle fasi esecutive delle trattative per la cessione a terzi della "bianca", avrebbero fatto anche da staffette e da corrieri durante il delicato trasporto. Sempre nell'ordinanza, si evince che il canale di rifornimento sarebbe stato albanese. In un caso, il gruppo avrebbe acquistato, importato, trasportato, detenuto e ceduto a terzi due chili di cocaina. I fratelli Di Gioia e altri due indagati avrebbero raccolto il denaro necessario all'acquisto della partita. Poi la cocaina sarebbe stata presa in consegna da De Falco e Panettieri, utilizzati come corrieri, staffettisti e custodi. Questo sarebbe accaduto nel maggio 2019, stando alla ricostruzione degli inquirenti.