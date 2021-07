Prima la gita nel parco dei divertimenti e poi il furto di ortaggi: denunciati

CELLINO SAN MARCO - Da Palo del Colle (Ba) a Cellino San Marco per rubare ortaggi. Bloccati mentre tornavano a casa e denunciati. É accaduto nel pomeriggio di ieri, domenica 4 luglio. Protagonisti di questo furto due coppie di coniugi, gli uomini già noti alle forze dell’ordine. Da quanto si apprende avevano trascorso la mattinata in un parco dei divertimenti della zona. Di ritorno avrebbero fatto scorta di zucchine, pomodori e melanzane per un valore di 200 euro. Il proprietario del terreno, però, si è subito accorto del furto e ha lanciato immediatamente l’allarme. Attraverso alcune testimonianze e fotogrammi di telecamere è emerso che i quattro viaggiavano a bordo di una Fiat Punto. I carabinieri di Cellino San Marco hanno diramato la nota di ricerca, comunicando anche la targa, a tutte le pattuglie in servizio. L’auto è stata fermata nel Barese, la refurtiva era nel bagagliaio. Per i quattro è scattata la denuncia per furto.