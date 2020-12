Principio di incendio su auto in panne: tempestivo intervento dei poliziotti evita il peggio

BRINDISI - Si è evitato il peggio grazie al pronto intervento di due poliziotti nella mattinata di oggi, venerdì 11 dicembre, in via Provinciale per Lecce a Brindisi dove una Fiat Panda con a bordo un anziano stava per prendere fuoco. I fatti si sono verificati nel pressi del Canalicchio, a due passi dagli uffici della Questura.

Due poliziotti hanno notato l’auto in panne e fumo che fuoriusciva dal cofano. In pochi secondi hanno raggiunto l’uomo al volante, lo hanno portato fuori dall’abitacolo e con gli estintori in dotazione hanno spento il principio di incendio. Nel frattempo erano stati allertati i vigili del fuoco che giunti sul posto hanno completato l’intervento. Per l’anziano guidatore si è trattato solo di tanta paura. Accade spesso che episodi come questi, se non si interviene tempestivamente, si trasformano in veri e propri incendi che divorano l’auto nel giro di pochi minuti.