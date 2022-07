Principio d'incendio a bordo, nave sarà in rada a Brindisi

BRINDISI - E' previsto l’arrivo alle 12.30 di oggi, sabato 2 luglio, in rada a Brindisi della nave portacontenitori Cerus, battente bandiera Kenya, lunga 220 metri, a bordo della quale questa mattina all’alba si è sviluppato un principio incendio, in una delle stive, mentre navigava al largo di Bari. L’incendio è già stato soffocato dai sistemi anti incendio della nave che hanno proceduto alla chiusura e sigillatura della stiva interessata, pompando rilevanti quantitativi di CO2.

Essendoci, in ogni caso, la necessità di verificare cause e conseguenze dell’incendio, la nave è stata dirottata verso il porto di Brindisi, a seguito di una intesa tra Direzione Marittima di Bari, Capitaneria di porto di Brindisi e Adspmam (Autorità di sistema portuale mare Adriatico meridionale). Attualmente, è in corso un vertice operativo in Capitaneria a Brindisi.

L'Adspmam sta fornendo tutto il supporto operativo del caso. La nave resterà in rada, per la giornata di oggi, per un’ispezione del Nucleo Nbcr del vigili del fuoco dei comandi provinciali di Brindisi e Bari. La nave era partita da Koper (Slovenia) e destinata a Misurata (Libia).