Principio di incendio su Intercity Lecce-Milano: evacuati tutti i passeggeri

CAROVIGNO - Traffico ferroviario sospeso sulla linea Lecce-Milano per un principio di incendio. Sul posto intervento dei vigili del fuoco e forze dell'ordine. I 130 passeggeri sono stati fatti scendere e sono stati presi in carico dai volontari della Protezione civile e Croce rossa italiana, comitato di Carovigno. Presenti per l'assistenza anche gli agenti della Polizia locale di Carovigno e Torchiarolo. Cri è sul posto anche con un'ambulanza. A tutti è stata distribuita acqua. Si tratta del treno Ic 614 Lecce (11:54) - Milano Centrale (23:40). Al momento non si conoscono le cause che hanno provocato il principio di incendio che comunque è stato subito domato scongiurando conseguenze più gravi.

Secondo l'ultimo aggiornamento di Trenitalia che risale alle 15.30, i treni Alta Velocità, InterCity e Regionali possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 95 minuti mentre i treni Regionali possono subire cancellazioni e limitazioni di percorso.

I passeggeri diretti a: Ostuni, Fasano, Monopoli e Bari Centrale possono proseguire con il treno FA 8828, dove trovano ulteriore proseguimento per Molfetta, Bisceglie, Trani, Barletta, San Severo, Chieuti, Termoli, Vasto, Pescara, Pineto, Giulianova, San Benedetto del Tronto, Porto San Giorgio, Civitanova, Ancona, Senigallia, Fano, Pesaro, Cattolica, Riccione, Rimini, Cesena, Forlì, Faenza, Bologna Centrale, Modena, Reggio Emilia, Parma, Fidenza, Piacenza, Lodi, Milano Rogoredo e Milano Centrale con il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto; Polignano a Mare possono proseguire con il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto.

Treni Alta Velocità e InterCity direttamente coinvolti con un maggior tempo di percorrenza superiore a 60 minuti:

• FR 9511 Milano Centrale (6:10) - Lecce (15:50)

• FR 9560 Lecce (13:10) - Milano Centrale (22:50)

• FA 8801 Venezia Santa Lucia (6:53) - Lecce (16:08)

• FA 8828 Lecce (12:57) - Venezia Santa Lucia (22:08)