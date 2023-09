Processo per droga iniziato nel 2015: due condanne, prescrizioni e assoluzioni

BRINDISI - I fatti contestati ai sette imputati risalgono al biennio 2009-2010, il processo è iniziato nel 2015, la sentenza è arrivata nel 2023. Si parla di reati in materia di droga, il dibattimento si è risolto con due condanne, quattro non doversi procedere - in tre casi è scattata la prescrizione, in uno il "ne bis in idem" - e una assoluzione. Come si vedrà a breve, alcuni episodi sono stati riqualificati in fatti di lieve entità. Il dispositivo della sentenza è stato letto nel pomeriggio di venerdì 8 settembre 2023, in aula, dal giudice del Tribunale di Brindisi, Leonardo Convertini. E sì che in questi otto anni il processo ha visto susseguirsi vari magistrati, anche per quanto riguarda i pm. Le motivazioni della sentenza saranno depositate entro 15 giorni.

Innanzitutto, le contestazioni: i fatti coprono un arco di tempo che va dal luglio 2009 al maggio dell'anno successivo. Si parla di reati in materia di droga, come detto, cocaina ed eroina. I capi di imputazione sono sei. Il primo reato sarebbe stato commesso a Brindisi il 26 luglio 2009 e riguarda Francesco Bisanti (40 anni, di Brindisi) ed Eugenio Isidoro (49 anni, nato a Mesagne e residente a Brindisi). Si parla di una cessione, in concorso, di neanche un grammo (0,60) di cocaina, a una terza persona. Il secondo capo di imputazione, oltre ai due imputati citati, coinvolge anche Enzo Sicilia (38 anni, nato a Mesagne e residente a Tuturano). I tre, il 31 luglio 2009, avrebbero ceduto a un acquirente sei grammi di "bianca". Poi, terzo capo di imputazione: il 20 novembre 2009 il solo Isidoro avrebbe ceduto 42,7 grammi di marijuana.

E ancora: a Giovanni Lanzillotti (52 anni, nato a Brindisi e residente a San Vito Dei Normanni) viene contestato di aver detenuto 10 grammi di cocaina in un deposito attrezzi a San Vito. Del quinto capo d'imputazione dovevano rispondere Vincenzo Santoro (77 anni, di Brindisi) e Cosimo Cairo (42 anni, di Brindisi). Erano accusati di aver detenuto, in concorso con una terza persona (per la quale si è proceduto separatamente) 107 grammi di "bianca", già suddivisa in 70 dosi dal peso di tre grammi ciascuna, il tutto destinato al commercio. Il fatto sarebbe stato commesso nel maggio 2010. Infine, Mauro Iaia (38 anni, nato a San Pietro Vernotico e residente a Tuturano) avrebbe detenuto, anche in questo caso con un'altra persona (per la quale si è di nuovo proceduto separatamente) 39 grammi di cocaina.

Come detto, la prima udienza del processo risale al 2015. Durante la fase dibattimentale sono emersi alcuni elementi, presentati dalle difese, che hanno portato il giudice a riqualificare, in alcuni casi, la contestazione in "fatto di lieve entità" (comma 5 dell'articolo 73 del testo unico sugli stupefacenti). Per questo è potuta scattare la prescrizione. Di seguito, la sentenza. Le uniche due condanne riguardano Cairo e Santoro (per lui è stata disconosciuta la recidiva contestata): per loro sei anni di reclusione e 26 mila euro di multa a testa, oltre al divieto di espatrio e al ritiro della patente per tre anni. E' stato dichiarato il non doversi procedere per intervenuta prescrizione nei confronti di Lanzillotti, Bisanti e Isidoro. Non doversi procedere anche nei confronti di Iaia, in quanto già giudicato per il medesimo fatto. Infine, le assoluzioni riguardano Sicilia (per il secondo capo di imputazione) e Isidoro (terzo capo di imputazione) per non avere commesso il fatto.

Il collegio difensivo: Laura Beltrami, Ladislao Massari, Mauro Masiello, Giuseppe Brancasi e Giuseppe Lanzalone.