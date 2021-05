Busta con proiettili: "Indimidazione mafiosa alla dirigente dell'Urbanistica"

BRINDISI – Due proiettili e un messaggio: “Calmati, sta da’ troppo fastidio”. Questo il grave messaggio intimidatorio recapitato nei giorni scorsi all’architetto Marina Carrozo, dirigente della ripartizione Urbanistica di Brindisi. All’interno due proiettili e un messaggio “Calmati, sta da’ troppo fastidio”.

“Un messaggio vile, intimidatorio, mafioso – denuncia il sindaco di Brindisi, Ric-cardo Rossi - di chi pensa che con la forza si possa imporre, non all’amministrazione, ma alla città il proprio volere. All’architetto Carrozzo, a Marina, va tutta la nostra vicinanza e solidarietà. Nessuno si farà intimidire. Brindisi non ha bisogno di eroi, ma delle tante persone perbene come l’architetto Carrozzo che, con passione e rispetto delle regole e della legalità, lavorano ogni giorno per la città. Questo territorio nella sua storia ha subìto troppo e oggi ha gli anticorpi per reagire unito”, lo dichiara Riccardo Rossi, sindaco di Brindisi.

Gli attesatati di solidarietà

Immediati gli attestati di solidarietà. “Il grave atto intimidatorio subito dal dirigente della ri-partizione Urbanistica del Comune di Brindisi – si legge in una nota del Partito democratico - è un gesto da considerare come un’aggressione a tutta la cittadinanza brindisina. Non è tollerabile alcuna minaccia o strumentalizzazione nei confronti di chi fa il proprio lavoro seguendo principi di corret-tezza, legalità e trasparenza. Non possiamo permettere che la nostra città ripiombi nelle vecchie pratiche del ricatto, del sotterfugio e dell’imbroglio”.

“Il percorso virtuoso intrapreso da questa Amministrazione comunale con la collaborazione di diri-genti retti e preparati come l’Arch. Marina Carrozzo consentirà di superare definitivamente il passa-to torbido e contribuirà ad una rivoluzione culturale ed un approccio rinnovato alla ‘res publica’ ed ai propri percorsi normativi. All’architetto Marina Carrozzo arrivi il nostro più fervido invito a continua-re il suo lavoro senza arretrare di un solo millimetro, contando sul sostegno di un esercito di persone per bene di cui Brindisi è piena”.

“Le gravi minacce ricevute dall’architetto Marina Carrozzo - scrive Alessio Carbonella, consigliere comunale e presidente commissione consiliare Urbanistica - devono essere condannate senza in-dugio. In questi anni, in qualità di Presidente della Commissione Consiliare Urbanistica, ho avuto modo di apprezzarne la dedizione, la preparazione e la correttezza nell’ affrontare le svariate que-stioni e problematiche, individuando le migliori soluzioni possibili sempre nel rispetto della legge. Chiunque pensa di intimidire un Dirigente di indubbio spessore morale come l’architetto Carrozzo, con questi gesti deprecabili, commette l’errore di pensare di attaccare una persona sola, quando in-vece trova tutti noi a sostenerla. Il confronto dialettico, seppur duro, sulle tante criticità che questa Amministrazione comunale è costretta ad affrontare quotidianamente, per nessuna ragione potrà essere superato da simili minacce. Sono certo che la Dirigente Carrozzo continuerà serenamente il suo eccellente lavoro così come fatto finora”.

La conferenza dei capigruppo, convocata immediatamente nella giornata di oggi, esprime, a nome di tutto il consiglio comunale, "solidarietà e vicinanza alla dr.ssa Carrozzo per il vile gesto intimidatorio subito. Respingiamo con forza, istituzionalmente, politicamente e culturalmente ogni tentativo violento di condizionamento non solo della vita amministrativa ma anche della convivenza civile. Permangono sacche di subcultura mafiosa nella nostra città contro le quali continueremo a profondere impegno politico e culturale e alle quali non lasceremo spazio alcuno di azione. Ci auguriamo che le autorità preposte facciano subito piena luce su questo atto gravissimo di intimidazione".

“E’ intollerabile che un funzionario pubblico possa subire questo tipo di gravissime intimidazioni- commenta il presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Adriatico Meridionale, Ugo Patroni Griffi- sono certo che l’architetto Carrozzo non si farà condizionare da tale vile atto di violenza. Auspico, altresì, che il responsabile possa essere rintracciato e assicurato alla Giustizia. Alla Dirigente e a tutto il Comune di Brindisi la solidarietà da parte mia e di tutto l’Ente”.