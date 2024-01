Sicurezza nelle ore della movida, Marchionna: "Incontrerò i gestori dei locali"

BRINDISI – La questione dell’ordine pubblico e della sicurezza in città è stata al centro di una seduta della commissione comunale dei Servizi sociali che si è svolta ieri mattina (lunedì 21 gennaio), in presenza del sindaco Giuseppe Marchionna. Il tema è tornato di prepotente attualità dopo la lite sfociata in aggressione avvenuta la notte fra sabato 20 e domenica 21 gennaio in un locale del centro cittadino. Mentre la città spera in un miglioramento delle condizioni di salute della vittima, un 30enne di Mesagne ricoverato nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Perrino, anche la politica si interroga su come intervenire affinché tali episodi non si ripetano.

“Abbiamo svolto un’analisi – dichiara Marchionna a BrindisiReport – molto approfondita. Oltre a questo episodio, c’è grande preoccupazione anche per il lancio di sassi contro i mezzi della Stp e le baby gang che assediano i ragazzini. Siamo in un clima in cui da un lato è stato sollecitato da parte del Comune maggiore presidio per garantire un sentimento di sicurezza alla popolazione. Dall’altro ho illustrato che su questo terreno il Comune, fin dal primo giorno del nostro insediamento, è impegnato nello sviluppo del concetto della cittadinanza responsabile, coinvolgendo la rete scolastica di primo e secondo grado. Pensiamo che il fenomeno vada eradicato alla radice: non possiamo aspettare che divenga tossico”.

Ieri mattina c’è stato un lungo colloquio fra il sindaco e il prefetto di Brindisi, Michela La Iacona. “Le autorità sono molto attente e monitorano la situazione, ma al momento credo non ci siano elementi – spiega il primo cittadino – per la convocazione di un tavolo provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica”.

Marchionna intende coinvolgere gli esercenti. “In attesa delle eventuali indicazioni di prefettura e questura – prosegue il sindaco – ho intenzione di convocare i gestori dei locali per vedere di riprendere quell’idea della security che loro la scorsa estate avevano accettato”.

Il riferimento è a un incontro avvenuto lo scorso luglio in cui i titolari dei pub avevano dato la loro disponibilità ad attivare, a proprie spese, un servizio di security in occasione degli eventi serali. “Ora – afferma ancora il sindaco – vorrei nuovamente chiamarli per vedere se anche l’amministrazione comunale e i privati possano portare un piccolo contributo alla tranquillità della movida nei fine settimana”.

