Giovane si allontana dall'ospedale Perrino e scompare: ricerche anche di notte

BRINDISI - Proseguiranno anche nel corso della notte le ricerche di un 28enne residente in un Comune della fascia nord della provincia di Brindisi, di cui dalla tarda serata di ieri (mercoledì 8 febbraio) non si hanno notizia. Il giovane, di cui non sono state divulgate le generalità, si è allontanato dall’ospedale Perrino di Brindisi, facendo perdere le sue tracce.

Dopo la denuncia di scomparsa sporta dai genitori, si sono attivare le ricerche, effettuate con il coinvolgimento delle Forze di Polizia, dei Vigili del Fuoco, della Sezione Polizia Stradale, della Polizia Municipale, del Coordinamento provinciale dei Volontari di Protezione Civile e della Croce Rossa.

I vigili del fuoco del comando provinciale di Brindisi hanno schierato una squadra nei pressi del centro commerciale Le Colonne, con l’impiego di personale Tas (Topografia applicata al soccorso). Inoltre sono state impiegate unità cinofile dei Vigili del Fuoco di Bari e strumentazione necessaria per la mappatura delle aree battute dai soccorritori. Un elicottero del Corpo ha sorvolato la zona interessata dalle ricerche. È stato impiegato, altresì, il nucleo operativo Dedalo, dotato di sistema che, agendo via terra, permette di individuare un cellulare anche in assenza della normale copertura telefonica.

Da quanto si apprende l'ultima cella agganciata dal cellulare del ragazzo porta nella zona del centro commerciale ma il raggio delle ricerche è ancora da definire. Nel pomeriggio, a seguito di un tavolo svoltosi in prefettura, è stato attivato il piano provinciale di ricerca di persone scomparse. Nella giornata di domani entreranno in azione anche le unità cinofile della Croce rossa.