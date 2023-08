Protezione Civile fronteggia vasto incendio: in fiamme anche alberi di ulivo

TORRE SANTA SUSANNA - Anche alcuni alberi di ulivo sono stati investiti dalle fiamme. I volontari di due associazioni di Protezione Civile hanno a lungo fronteggiato un incendio che stamattina (martedì 15 agosto) si è sviluppato in un terreno situato in contrada Camarda, lungo la strada provinciale che collega Mesagne a Torre Santa Susanna, in agro di Torre.

La sala operativa regionale della Protezione Civile ha allertato intorno alle ore 12.10 il Ser di Torre Santa Susanna. Sul posto si sono recati anche gli uomini del Ser di Mesagne, oltre alla Polizia Locale di Torre Santa Susanna. L’intervento è andato avanti per ore. Alle ore 16 si procedeva ancora con la bonifica del suolo. Un Ferragosto movimentato, insomma, per gli operatori delle due associazioni.