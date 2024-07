Provoca disordini in tre locali pubblici: scatta il Daspo "Willy" a Brindisi e provincia

BRINDISI - Avrebbe assunto un grave comportamento all’interno di tre locali pubblici, con annessa sala slot, a Brindisi. Scatta così il Daspo "Willy" in città per tre anni ai danni di una persona originaria di un Paese extra Ue. L'episodio si è verificato nello scorso mese di giugno, secondo quanto si legge in una nota stampa odierna (7 luglio), diramata dalla questura di Brindisi.

Il provvedimento è aggravato dal divieto per un anno riguardante anche i locali presenti nell’intera provincia, considerando il fatto che l’uomo è già stato condannato nonché destinatario di un'altra analoga misura per le identiche condotte compiute in un altro Comune.

Il Daspo "Willy" è stato emesso dal questore della provincia di Brindisi, Giampietro Lionetti, a seguito di istruttoria della divisione polizia Anticrimine della questura. La misura vieta, nelle ore serali e notturne, di accedere e stazionare nei luoghi e nelle immediate vicinanze di tutti i pubblici esercizi (bar, pub, ristoranti, pizzerie, osterie, fast food) e nei locali di pubblico intrattenimento.

Rimani aggiornato sulle notizie dalla tua provincia iscrivendoti al nostro canale whatsapp: clicca qui