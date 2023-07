La Puglia brucia: turni da 24 ore per i pompieri. Tanti interventi anche nel Brindisino

BRINDISI - Il telefono della sala operativa dei vigili del fuoco del comando di Brindisi squilla in continuazione. Gli incendi si susseguono a ritmo incessante, anche nel Brindisino. Certo, qui la situazione non è paragonabile a quella di Foggia, Lecce e Bari. Basti pensare a quanto sta accadendo a San Cataldo, per esempio, con una marina evacuata. A Vieste la situazione è, se possibile, ancora più critica, amplificata dal super lavoro a cui sono costretti, in queste ore, i pompieri pugliesi.

Veicoli impegnati e turni da 24 ore

Come riporta FoggiaToday in un articolo, "canadair e fireboss non arriveranno, non certo per il troppo caldo. I velivoli sono tutti impegnati in altre operazioni, mentre intanto la lingua di fuoco avanza e minaccia le strutture alberghiere". Proprio per motivi analoghi, oggi (martedì 25 luglio 2023), è stata diramata una circolare che spiega le difficoltà: turni raddoppiati per i vigili del fuoco di tutta la Puglia. Si passa da 12 a 24 ore. Inoltre, vista la critica situazione regionale, sono state allertate le colonne mobili della Puglia, del Lazio, della Toscana e della Calabria, mobilitate alla volta di Foggia, Bari e Lecce.

Anche la costa è in fiamme

LeccePrima, invece, titola "Inferno a San Cataldo: fiamme su abitazioni e auto, bagnanti in fuga. Evacuata la marina". Nell'articolo si parla di almeno quattro maxi-roghi - di natura dolosa, tra l'altro -, di una situazione ben oltre il limite della sostenibilità. Nel Leccese sono diretti anche pompieri provenienti da Pistoia, per dare una mano ai colleghi alle prese con un altissimo numero di roghi. E anche i colleghi di Brindisi in queste ore si stanno spostando verso il Leccese. A Ostuni, località Pilone, è andata decisamente meglio. Nel pomeriggio di oggi un rogo ha interessato un'area verde nei pressi di Lido Stella. Le fiamme hanno lambito le abitazioni, ma il tempestivo intervento dei vigili del fuoco della Città Bianca ha evitato il peggio.

Nel Brindisino 40 interventi, 30 ancora in attesa

Come detto, in provincia di Brindisi, la situazione è migliore. Nel momento in cui viene pubblicato questo articolo (poco dopo le 21), i vigli del fuoco hanno portato a termine con successo almeno 40 interventi. Ma 30 sono ancora in attesa. Occorre compiere un'opera di discernimento: si dà la precedenza agli incendi più estesi e vicini a punti sensibili (case e autovetture, per esempio). Se un rogo interessa un'area circoscritta da strade, va in coda alle priorità. Si interviene dove il rischio è più alto, insomma. Quindi i tempi di attesa non sono stimabili, dipende tutto dalla tipologia dell'incendio. In questi giorni può succedere che alcuni roghi "si consumino" spontaneamente. Il livello di impegno, raddoppiato, a cui sono costretti i vigili del fuoco pugliesi è testimoniato dai turni di 24 ore a cui sono sottoposti.